Электробус КАМАЗа: объявлены результаты городских испытаний

После тестового испытания по маршрутам Москвы и Санкт-Петербурга перспективная модель электробуса ПАО «КАМАЗ» показала впечатляющий результат.

Специалисты положительно оценили итоги испытания, в ходе которого модели КАМАЗ-6282 пришлось пройти 12 тысяч километров. Тесты начались в мае 2016 года на экспериментальной трассе в «Сколково», а затем машина вышла на реальные проспекты Москвы. Теперь же пассажирский электрокар курсирует по улицам Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба компании «КАМАЗ».

Пассажиры и водители электробуса отмечают, что специалисты ПАО «КАМАЗ» и российской научно-технической компании Drive Electro сработали на славу: техника бесшумна и экологична, разгоняется быстро, а идет плавно.

Модель КАМАЗ-6282 предназначен для передвижения в городских условиях и адаптирован для маломобильных пассажиров, его безопасность обеспечивают видеокамеры и спутниковая навигация. Ряд его преимуществ дополняет литий-титанатные (LTO) аккумуляторы. Даже в суровых низкотемпературных условиях он быстро заряжается и рассчитан на 20 тысяч циклов заряда, а это около 15 лет активной эксплуатации.

Даже на первом этапе тестов электробус показал себя самым лучшим образом – уже сегодня транспортные предприятия различных российских городов готовы на своих маршрутах испытать машины и в перспективе приобрести их для пассажироперевозок.

В комплекте с электробусами в населенные пункты будут поставляться станции ультрабыстрой зарядки, которые позволят продлить заряд всего за 6 минут. Это не потребует дорогостоящих затрат для городов, где курсируют троллейбусы и трамваи – в таких населенных пунктах вся необходимая электроинфраструктура имеется.

Как поясняют специалисты компании, электробусы – чрезвычайно экологичный транспорт. Если муниципалитеты приобретут их, то в будущем города России станут чище.