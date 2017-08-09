Прошлый год оказался самым теплым за 137 лет

Минувший год, как утверждают авторы 27-го ежегодного доклада о состоянии климата от Национального управления океанических и атмосферных исследований США, стал самым теплым за всю историю наблюдений - то есть за 137 лет. До этого рекордсменом по высоким температурам считался 2015 год.

В докладе, который готовили более 450 специалистов из 60 стран, перечислены и другие прошлогодние рекорды - по концентрации парниковых газов в атмосфере (402,9 молекул диоксида углерода на миллион), по глобальной температуре на поверхности планеты и моря (потепление на 0,45-0,56°С и 0,36-0,41°С соответственно по сравнению со средними данными за 1981-2010 годы).

Еще два рекорда 2016 года - высочайший уровень мирового океана за всю историю спутниковых наблюдений, то есть с 1993 года (подъем с тех пор составил 82 мм), и минимальный объем массива арктического льда за 37 лет.

Авторы доклада пришли к выводу, что собранные ими данные свидетельствуют об укрепившейся тенденции глобального потепления. Особое значение имеет рост показателей по сравнению с 2015 годом, то есть рекорды были побиты всего лишь через год после установления (2015 год тоже был рекордным по многим параметрам).

«Рекордное тепло 2016 года было результатом совместного влияния долгосрочного глобального потепления и сильного воздействия Эль-Ниньо», - говорится в докладе.