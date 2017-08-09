Эксперт: случай с «Югрой» напоминает банальное уничтожение бизнеса

Ситуация с российским банком «Югра» (запрет на выплаты кредиторам, введение временной администрации и затем лишение лицензии) вызывает большие сомнения. Лучшее доказательство тому - вмешательство Генпрокуратуры, которая опротестовала карательные решения Центробанка. Партнер адвокатского бюро «Коблев и партнеры» Сергей Гришанов уверен: усилия этого следственного ведомства дадут «Югре» долгожданный шанс на объективный и законный подход, а Банк России вынудят работать иначе.

По мнению эксперта, действия ЦБ РФ в отношении банка «Югра» в определенном смысле стали апогеем пресловутой «чистки», изначальной благой целью которой была борьба за права вкладчиков и против отмывания денег.

С одной стороны, из сектора действительно исчезли сотни лже-банков. С другой - предусмотренные законом выплаты их вкладчикам разорили Агентство по страхованию вкладов.Сейчас АСВ -должник Центробанка, причем настолько безнадежный, что расплачивается своими офисными помещениями.

В результате эта организация вынужденабороться с так называемыми забалансовыми вкладчиками. Ирония ситуации в том, отмечает Сергей Гришанов, что ради этих вкладчиков и затевалась кампания ЦБ по «оздоровлению» банковского сообщества.

Одного этого факта - что Центробанк довел АСВ до нищеты - достаточно, чтобы возникли подозрения насчет взвешенности и объективности его подхода, считает эксперт. По его мнению, яркий аргумент в пользу того, что «чистильщик» утратил чувство меры, - это казус с банком «Пересвет».

ЦБ объявил ему мораторий на удовлетворение требований кредиторам - стандартный, на предусмотренные законом три месяца. Но потом было принято беспрецедентное решение продлить мораторий еще на три месяца, то есть регулятор счел себя вправе выйти за рамки закона.

В конце концов «Пересвет» был санирован, но сама эта ситуация, как дает понять Сергей Гришанов, продемонстрировала убежденность Центробанка в безграничности его «свободы усмотрения». Гибнущие банки не раз пытались оспорить решения, принимаемые Банком России, но суды пасовали: алгоритмы работы ЦБ РФ не прописаны в законе настолько четко, чтобы в конкретных случаях говорить об их нарушении.

Поэтому, по мнению юриста, ситуация с «Югрой» назревала давно - и когда разразилась, не могла обойтись без скандала.

Напомним, Центробанк предъявил «Югре» стандартные в рамках «чистки» претензии по поводу капитализации и т.п., после чего ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов и временную администрацию из состава АСВ.

Теоретически (в установленном законом порядке) эта временная администрация во главе с Дмитрием Онегиным должна была полгода разбираться в положении дел «Югры». А на практике ЦБ буквально через несколько дней оставил банк без лицензии .

За этот краткий промежуток времени произошло много интересного, но главное -- в дело вмешалась Генеральная прокуратура РФ. Заместитель ее главы Владимир Малиновский опротестовал приказы Центробанка как незаконные и потребовал их отмены.

В Генпрокуратуру обратились собственник и акционеры «Югры». Они заявили, что руководитель временной администрации Онегин, не найдя доказательств по предъявленным банку обвинениям, «искусственно» и противозаконно проделал в его капитале «дыру» , достаточную для отзыва лицензии.

Тот факт, что следственное ведомство прервало давнюю традицию не вмешиваться в дела главного финансового регулятора России и официально опротестовало его решения, говорит о многом.

«Позиция Генеральной прокуратуры принципиально направлена на обеспечение публичного интереса в соблюдения законов - в первую очередьорганами власти», - считает партнер адвокатского бюро «Коблев и партнеры» Сергей Гришанов.

Он указывает на отсутствие логики в позиции Центробанка: если он решил действовать так непримиримо жестко, то почему все-таки санировал «Пересвет»? А если решение по «Югре» верно, то как быть с большинством государственных банков, которые увязли в проблемных кредитах? При должном рвении ревизора лишить их лицензии - дело считаных дней.

С учетом всего этого, делает вывод эксперт, атака на «Югру» больше напоминает «напоминает банальное уничтожение бизнеса в результате чиновничьего произвола, так нелюбимого в последнее время президентом».

Гришанов уверен, что Генпрокуратура, единожды заявив о возможности такого произвола в приказах Центробанка, непременно найдет подтверждения своим подозрениям - или опровергнет их. Возможно, на это потребуется время, в течение которого со стороны будет казаться, что ничего не происходит.

Но «опыт и мудрость надзорного органа, его любовь к многоходовым партиям и понимание настроений высшей государственной власти» (проявившиеся, например, в противостоянии ГП со Следственным комитетом по «игорному делу») в итоге прольют свет на историю «Югры», утверждает юрист.

В качестве примера он приводит поспешное бегство зампреда ЦБ Василия Поздышева, который, по слухам, покинул страну после вызова в Генпрокуратуру - причем всего лишь для снятия показаний. Если так пойдет и дальше, к концу прокурорской проверки Центробанк рискует остаться вовсе без зампредов, иронизирует Гришанов.

Первое заседание суда по иску «Югры» насчет действий временной администрации состоится уже во вторник, 15 августа. «Независимо от процессуального результата этого конкретного спора, убежден, что главным его итогом неминуемо станет совершенствование работы ЦБ и повышение прозрачности принимаемых им решений», - подытожил эксперт.