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    • Опубликована
    • сегодня в 1:12

Шэрон Стоун показала себя на пробах «Основного инстинкта»

Голливудская дива Шэрон Стоун по случаю 25-летнего юбилея триллера «Основной инстинкт», за роль в котором ей присудили «Золотой глобус», выложила в Twitter видеозапись кинопроб со своим участием.

На видео заснято, как Стоун курит и произносит реплики из диалога с главным героем, роль которого исполнил Майкл Дуглас.

«Основной инстинкт» вышел на экраны в 1992 году. В нынешнем году этот фильм, который многие критики включают в списки лучших картин всех времен и народов, отмечает 25-летний юбилей. Шэрон Стоун выложила видео с проб не только из-за знаменательной даты, но и чтобы отдать дань флешмобу, в ходе которого пользователи Twitter размещают на своих страницах старые фотографии и видеозаписи.

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