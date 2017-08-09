Шэрон Стоун показала себя на пробах «Основного инстинкта»

Прошлый год оказался самым теплым за 137 лет
Также побиты рекорды по концентрации парниковых газов в атмосфере, глобальной температуре на поверхности Земли и средней температуре на поверхности моря.
Также побиты рекорды по концентрации парниковых газов в атмосфере, глобальной температуре на поверхности Земли и средней температуре на поверхности моря.
Значительный рост объясняется не ростом потребления, а распространением системы ЕГАИС на всех участников оптово-розничного звена.
Голливудская дива Шэрон Стоун по случаю 25-летнего юбилея триллера «Основной инстинкт», за роль в котором ей присудили «Золотой глобус», выложила в Twitter видеозапись кинопроб со своим участием.
На видео заснято, как Стоун курит и произносит реплики из диалога с главным героем, роль которого исполнил Майкл Дуглас.
#BasicInstinct audition tape for #WaybackWednesday pic.twitter.com/TaApP2HmJS— Sharon Stone (@sharonstone) 9 августа 2017 г.
«Основной инстинкт» вышел на экраны в 1992 году. В нынешнем году этот фильм, который многие критики включают в списки лучших картин всех времен и народов, отмечает 25-летний юбилей. Шэрон Стоун выложила видео с проб не только из-за знаменательной даты, но и чтобы отдать дань флешмобу, в ходе которого пользователи Twitter размещают на своих страницах старые фотографии и видеозаписи.