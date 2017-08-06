Ток-шоу «Пусть говорят» начали снимать с новым ведущим

В сети появились первые кадры со съемок новых выпусков ток-шоу «Пусть говорят», которое выходит в эфир на Первом канале и до недавнего времени неразрывно ассоциировалось с именем телеведущего Андрея Малахова. После его ухода, связанного якобы с декретным отпуском, место в студии занял Дмитрий Борисов, знакомый всем россиянам по вечерней программе «Время».

Видео со съемок «Пусть говорят» с новым ведущим опубликовал телеканал «Дождь». Они проходили в студии на улице Лизы Чайкиной. Один из первый выпусков нового сезона будет, что логично, посвящен уходу из проекта Андрея Малахова, ставшему одним из самых крупных медиасобытий последнего времени. Осведомленный источник подтвердил РБК, что снимался не пилот с новым ведущим, а полноценная эфирная программа.

В общей сложности были сняты три пилотных выпуска с участием Дмитрия Борисова и еще одного претендента - ведущего красноярского телеканала ТВК Александра Смола, который прославился в интернете благодаря своей креативной идее отпраздновать в эфире повышение зарплаты местных депутатов. СМИ, узнав об этом, сообщали, что Борисов якобы «провалил кастинг».

Однако, как выяснилось, руководство канала рассматривало другие варианты и долгое время не могло определиться с выбором. В результате, судя по всему, верх все же взял принцип «лучше свой», и место Малахова занял не такой энергичный, но молодой и харизматичный Борисов. Он родился в 1985 году в украинских Черновцах и является выпускником РГГУ, на Первом канале работает с 2006 года (на программе «Время» - последние шесть лет), а до этого вел передачи на «Эхе Москвы».

Как сообщал NewsInfo, по поводу увольнения Малахова с Первого канала возникло несколько версий. Последняя связана с беременностью супруги телеведущего Натальи Шкулевой и его желанием уйти в декретный отпуск , которое руководство канала якобы восприняло негативно. Кроме того, увольнение звезды связывали с возвращением в команду «Пусть говорят» продюсера Натальи Никоновой, стоявшей у истоков этого проекта и курировавшей его на протяжении нескольких лет. По слухам, Малахов отказался с ней работать и, не встретив на этот счет понимания у начальства, объявил об уходе. По еще одной версии, Никонова в преддверии выборов начала настаивать на увеличении количества выпусков, посвященных политической тематике, а ведущий был с этим категорически не согласен .