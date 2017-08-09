Следователи сделали режиссера Серебренникова невыездным

Российский театральный режиссер и художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников лишился возможности выехать за границу, хотя у него в рамках сотрудничества с зарубежными театрами есть определенные планы, связанные с выездами из России. «Невыездным» театрального деятеля сделал Следственный комитет РФ, который решил провести экспертизу заграничного паспорта Серебренникова в рамках расследования дела о хищениях бюджетных средств в «Седьмой студии».

На самом деле паспорт режиссера был изъят еще в конце мая, когда по указанному делу проводились обыски. Серебренников рассчитывал, что вскоре документ будет возвращен, но этого не произошло.

Источник в его окружении пояснил, что «речь может идти о технико-криминалистической экспертизе, целью которой является установление подлинности документа», передает «Интерфакс» . По мнению источника, эти следственные действия организованы как повод для того, чтобы не выпускать Серебренникова за границу.

Между тем режиссер в сентябре намеревался ставить оперу Энгельберта Хумпердинка «Гензель и Гретель» в Штутгарте (об этом он сам рассказывал журналистам около недели назад).

Напомним, дело «Седьмой студии» возникло в мае нынешнего года. Стало известно, что в период 2011-2014 годов ее руководство похитило несколько десятков миллионов рублей из средств, которые выделялись из государственного бюджета на развитие и популяризацию искусства.

В материалах дела есть непроясненные моменты: например, одним из эпизодов следствие считает историю со спектаклем «Сон в летнюю ночь», который якобы не был поставлен, а на его постановку «списаны» свыше 2,3 млн рублей, тогда как защита фигурантов дела утверждает, что спектакль вышел.

Под следствием находятся экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, бывший генеральный директор студии Юрий Итин и ее бывший генпродюсер Алексей Малобродский, который ранее также возглавлял «Гоголь-центр». Эти трое фигурантов проходят по делу в качестве обвиняемых, а Кирилл Серебренников как основатель «Седьмой студии» - в качестве свидетеля.

Позавчера, 9 августа, СМИ сообщали, что бывшая бухгалтер Масляева дала показания против Итина, Малобородского и Серебренникова.