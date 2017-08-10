Американский флот строит командный центр на Украине

Новые корабельные двигатели начнут производить в России
Россия развивает новые производства, сосредотачиваясь на стратегически важных направлениях, одним из которых является строительство корабельных двигателей.
Россия развивает новые производства, сосредотачиваясь на стратегически важных направлениях, одним из которых является строительство корабельных двигателей.
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Военно-морские силы США приступили к строительству командного центра, который появится на территории базы украинского флота в Очакове и будет выполнять важную роль в ходе предстоящих военных учений.
Церемония закладки центра состоялась 25 июля, сообщается на сайте Пентагона, а американские морские пехотинцы находятся в Очакове еще с апреля. За это время были заключены необходимые для начала строительства контракты и оформлены разрешения на проведение работ, а также урегулированы различные вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением «для долгосрочного поддержания» базы.
В общей сложности ВМС США планируют реализовать в Очакове три проекта, связанных с дальнейшим проведением военных учений, однако именно строящийся сейчас командный центр станет важнейшим звеном в планировании и управлении учениями.
«Начало строительства на Украине является значительным достижением для строительных частей ВМС США», - заявил журналистам ответственный за строительство лейтенант Джейсон Макги. По его словам, появление командного центра «улучшит обороноспособность и инфраструктуру принимающей страны».
Остальные два проекта связаны с обслуживанием лодок и оборудованием контрольных точек входа на базу с ограждением по периметру. Они, как признал Макги, много лет стояли в очереди на выполнение и вот, наконец, будут воплощаться в жизнь. «Это является для нас важным достижением», - заверил американский лейтенант.