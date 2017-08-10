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    • Опубликована
    • сегодня в 19:08

Американский флот строит командный центр на Украине

Военно-морские силы США приступили к строительству командного центра, который появится на территории базы украинского флота в Очакове и будет выполнять важную роль в ходе предстоящих военных учений.

Церемония закладки центра состоялась 25 июля, сообщается на сайте Пентагона, а американские морские пехотинцы находятся в Очакове еще с апреля. За это время были заключены необходимые для начала строительства контракты и оформлены разрешения на проведение работ, а также урегулированы различные вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением «для долгосрочного поддержания» базы.

В общей сложности ВМС США планируют реализовать в Очакове три проекта, связанных с дальнейшим проведением военных учений, однако именно строящийся сейчас командный центр станет важнейшим звеном в планировании и управлении учениями.

«Начало строительства на Украине является значительным достижением для строительных частей ВМС США», - заявил журналистам ответственный за строительство лейтенант Джейсон Макги. По его словам, появление командного центра «улучшит обороноспособность и инфраструктуру принимающей страны».

Остальные два проекта связаны с обслуживанием лодок и оборудованием контрольных точек входа на базу с ограждением по периметру. Они, как признал Макги, много лет стояли в очереди на выполнение и вот, наконец, будут воплощаться в жизнь. «Это является для нас важным достижением», - заверил американский лейтенант.

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