Новые корабельные двигатели начнут производить в России

Россия развивает новые производства, сосредотачиваясь на стратегически важных направлениях, одним из которых является строительство корабельных двигателей.

Как сообщает korabel.ru, в мае по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, рыбинское НПО «Сатурн» начнет выпуск принципиально новых двигателей для кораблей. Для того чтобы это стало возможным, завод «отправили» на реконструкцию, к началу лета она должна завершиться и тогда НПО станет полноправным членом отрасли корабельного двигателестроения.

Стоит отметить, что за последние три года и во многом благодаря программе импортозамещения в России практически с нуля создана сеть заводов, производящих моторы для водного транспорта и военных кораблей. План был разработан еще в 2014 году, открытие «Сатурна» после реконструкции идет в соответствии с его пунктами. Предприятие будет ориентироваться на нужды Военно-морского флота.

Ранее газотурбинные двигатели для кораблей ВМФ РФ, в частности, для фрегатов 11356 и 22350, поставлялись украинскими производителями. После того как Киев отказался от торгово-экономических связей с Россией, Москва взяла курс на развитие импортозамещающих производств, одним из которых и станет реконструированное НПО «Сатурн». Отечественные установки военный флот РФ начнет получать уже в 2017 году. Таким образом, в скором времени Россия возобновит строительство новых кораблей, которое пришлось остановить из-за прекращения поставок агрегатов из сопредельного государства.

Как отметил Рогозин, программу по развитию производств корабельного двигателестроения планируется завершить в 2018 году.