Производство водки в России выросло на 20% с начала года

За первые семь месяцев текущего года объем производства водки в России вырос на 20,5% относительно аналогичного периода 2016 года и почти достиг 42 млн дал, сообщил Росстат. За июль прирост составил 4,5% по сравнению с прошлогодним июлем, и в результате выработка за месяц достигла около 6 млн дал.

По данным Росстата, увеличилось и производство коньяка - прирост составил 6,7%, итоговый объем - 4,1 млн дал. Для сравнения: объем производства ликеро-водочных изделий практически одинаков с коньячным (4,2 млн дал), но растет куда медленнее - всего на полпроцента с начала нынешнего года.

Эксперты объясняют данные Росстата «распространением системы ЕГАИС на всех участников оптово-розничного звена, включая продажи в магазинах», передает РБК. По словам главы Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, зафиксированный ведомством рост - «только статистический», он связан с «невозможностью производства и продажи нелегальной водки».

Параллельно Росстат фиксирует падение объемов производства пива в стране: с января по июль нынешнего года российские заводы выпустили 424 млн дал пенного напитка - почти на 8% меньше, чем за такой же срок годом ранее.