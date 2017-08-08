МИД Украины не увидел смысла в визовом режиме с РФ

Власти Москвы назвали сроки «реновационных» переселений
Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал, когда начнется массовое переселение жителей столицы.
Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал, когда начнется массовое переселение жителей столицы.
Ведомство опубликовало список рекомендаций для тех, кто посещает маникюрно-педикюрные кабинеты и салоны красоты.
Директор департамента политики и коммуникаций МИД Украины Алексей Макеев прокомментировал появившуюся в СМИ новость о том, что Киев может в одностороннем порядке ввести визовый режим с Россией. По его словам, такая мера не даст результатов и поэтому бесполезна.
«Давайте смоделируем такой момент: любой террорист попадает в украинское посольство, дает свой паспорт, объясняет цель визита, но украинский консул - к примеру, в Ростове-на-Дону - не распознает в нем террориста. Это не его функция - это функция специальных служб. Именно поэтому я говорю, что этот инструмент также не пригодится нашим спецслужбам: они имеют совсем другие цели, они ищут совсем другую информацию», - пояснил Макеев в интервью украинскому телеканалу ZIK.
Ранее представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко предупредила, что в случае введения визового режима Россия может ответить тем же, а это приведет к потере работы 2,5 миллиона украинцев и обойдется в 56,7-76,5 млн долларов.
О том, что уже осенью Верховная рада может рассмотреть законопроект о введении виз или дополнительных ограничений при пересечении границы для россиян, написали «Известия» со ссылкой на свои источники в украинском парламенте. По их словам, с инициативой введения визового режима выступили сразу несколько партий, причем достаточно давно: черновик законопроекта был подготовлен еще в конце весенней сессии.
Комментируя эту публикацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что в визовых вопросах с Украиной Россия будет основываться на принципе взаимности.