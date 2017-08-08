МИД Украины не увидел смысла в визовом режиме с РФ

Директор департамента политики и коммуникаций МИД Украины Алексей Макеев прокомментировал появившуюся в СМИ новость о том, что Киев может в одностороннем порядке ввести визовый режим с Россией. По его словам, такая мера не даст результатов и поэтому бесполезна.

«Давайте смоделируем такой момент: любой террорист попадает в украинское посольство, дает свой паспорт, объясняет цель визита, но украинский консул - к примеру, в Ростове-на-Дону - не распознает в нем террориста. Это не его функция - это функция специальных служб. Именно поэтому я говорю, что этот инструмент также не пригодится нашим спецслужбам: они имеют совсем другие цели, они ищут совсем другую информацию», - пояснил Макеев в интервью украинскому телеканалу ZIK.

Ранее представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко предупредила, что в случае введения визового режима Россия может ответить тем же, а это приведет к потере работы 2,5 миллиона украинцев и обойдется в 56,7-76,5 млн долларов.

О том, что уже осенью Верховная рада может рассмотреть законопроект о введении виз или дополнительных ограничений при пересечении границы для россиян, написали «Известия» со ссылкой на свои источники в украинском парламенте. По их словам, с инициативой введения визового режима выступили сразу несколько партий, причем достаточно давно: черновик законопроекта был подготовлен еще в конце весенней сессии.

Комментируя эту публикацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что в визовых вопросах с Украиной Россия будет основываться на принципе взаимности.