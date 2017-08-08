Адвокат Учителя предложил помочь прокуратуре с «Матильдой»

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Адвокат российского режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин направил прокурору Крыма Олегу Камшилову письмо с предложением помощи в проведении проверки по факту запрета на показ трейлера фильма «Матильда» в кинотеатрах Симферополя.
«Мы хотим попытаться по мере сил помочь разобраться в текущем положении дел по данному вопросу», - говорится в письме представителя режиссера.
Добрынин напомнил, что минувшей осенью на трейлер «Матильды» жаловалась депутат Госдумы Наталья Поклонская - и проведенная петербургской прокуратурой проверка не выявила в видеоролике никаких нарушений, препятствующих его демонстрации в кинотеатрах.
Материалы этой проверки адвокат приложил к своему письму в адрес крымского прокурора.
Напомним, ранее прокуратура Симферополя запретила показывать трейлер «Матильды» в кинотеатрах перед началом сеансов, в качестве анонса. Запрет был сформулирован как «предостережение о недопустимости трансляции» ролика.
Этим решением симферопольских коллег заинтересовались в прокуратуре Крыма, которая в итоге начала служебную проверку обоснованности действий следственных органов города. «Согласно предварительным данным, при подготовке акта реагирования должностные лица прокуратуры города грубо нарушили порядок рассмотрения обращений и принятия соответствующих решений. По результатам служебной проверки будет решен вопрос о персональной ответственности виновных работников, допустивших нарушения», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Между тем в Минкульт РФ начали поступать запросы на запрет проката «Матильды» в отдельных регионах - в частности, в Чечне и Дагестане. В ведомстве сначала пообещали рассмотреть заявки и попытаться их удовлетворить, но потом ответили, что невозможно запретить прокат конкретной картины в отдельно взятых субъектах федерации.