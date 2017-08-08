Роспотребнадзор напугал россиян «эпидемиологически опасным» маникюром

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) опубликовала памятку для россиян, активно пользующихся услугами «ногтевого сервиса» - маникюра и педикюра в салонных условиях.

Эти услуги в сообщении на сайте ведомства названы «эпидемиологически опасными», поскольку классический обрезной маникюр и педикюр неизбежно предполагает нарушение целостности кожного покрова, и при несоблюдении санитарных требований через инструменты клиентам могут передаваться вирусы гепатита, включая гепатит С, ВИЧ-инфекция, грибковые заболевания и другие инфекции.

Роспотребнадзор настоятельно посоветовал клиентам при выборе салона обращать внимание на чистоту в помещении, ненарушенную стерильную упаковку инструментов, наличие клеенчатого или одноразового чехла на подушке-подножке для педикюра, а также одноразовых непромокаемых салфеток вместо полотенец. На сайте ведомства приводится еще целый ряд советов .

«Обращаем внимание потребителей, что обеспечить соблюдение санитарных требований при оказании услуг ногтевого сервиса в домашних условиях непросто, риски для потребителя значительно возрастают», - подытожили в Роспотребнадзоре.