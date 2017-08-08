Власти Москвы назвали сроки «реновационных» переселений

Массовое переселение жителей Москвы, попадающих под действие программы реновации жилого фонда, начнется не раньше чем через два года - то есть в 2019 году, причем только во второй половине. Такое заявление сделал глава департамента градостроительной политики российской столицы Сергей Левкин.

«В 2018-2019 годах мы будем заниматься проектированием и строительством стартовых домов, ну а после этого мы запустим «волну» переселения объемом от 4 до 5 млн м². Но прежде, конечно, надо разработать градостроительную документацию, создать проект, провести экспертизу, выбрать подрядчика, построить и подготовить дом к заселению», - пояснил чиновник.

При этом первые переселения в рамках реновации, по его словам, могут состояться уже в нынешнем году или в начале следующего - если власти успеют «перепроектировать муниципальные дома и провести с ними полный набор преобразований - применить улученную отделку, изменить показатели благоустройства».

Но даже если такие прецеденты и удастся создать, их будет немного, констатировал Левкин. «У нас есть строящиеся муниципальные дома, которые находятся рядом с кварталами, попадающими под снос», - пояснил он.

Глава департамента градостроительной политики Москвы, что программа реновации в соответствии с действующим законодательством предполагает расселение горожан в границах районов их нынешнего проживания.