Новейший робот «Нахлебник» с четырехствольным пулеметом

Нового боевого робота «Нахлебник» представили на выставке вооружений в Москве. Он станет напарником «Соратника».

Машина от концерна «Калашников» вооружена четырехствольным авиационным пулеметом ГШГ-7,62.

Теперь «Нахлебник» станет «напарником» боевой автоматизированной системы «Соратник», также показанной на столичной оружейной экспозиции.

Напомним, «Соратник» это бронированная гусеничная машина, оснащенная компьютерной системой управления, скрытой радиосвязью, средствами обнаружения и наблюдения. На БАС может устанавливаться боевой модуль, и она может работать в связке с другими автоматизированными боевыми единицами, включая беспилотные летательные аппараты. Робот также создан «Калашниковым».