Подлодка из Книги рекордов Гиннесса вернулась на Камчатку

Атомный подводный крейсер стратегического назначения "Рязань" вернулся после ремонта на камчатскую базу, сообщили в Министерстве обороны России.

- На пирсе экипаж субмарины встречало командование подводных сил Тихоокеанского флота, офицеры штаба, родные и близкие. Командующий подводными силами ТОФ контр-адмирал Сергей Рекиш поздравил моряков с возвращением в базу и по традиции вручил командиру "Рязани" жареного поросенка, - рассказал представитель флота капитан второго ранга Владимир Матвеев.

Подводный ракетоносец проекта 667БДР "Кальмар" был спущен на воду в 1982 году. "Рязань" совершила несколько длительных путешествий под арктическими льдами - в 1986 году подлодка дошла до Северного полюса, пробыв подо льдами два месяца. Такие походы - не погоня за экстримом или рекордами: большинство стратегических подводных ракетоносцев служат в Арктике, а их экипажи обучены запуску баллистических ракет из-подо льда.

В 1996 году экипаж субмарины завоевал приз главкома ВМФ по ракетной подготовке. "Рязань" регулярно осуществляет запуски ракет - в том числе и необычных. В 2002 году с борта подлодки был выведен на околоземную орбиту экспериментальный космический аппарат "Демонстратор-2". Целью запуска было испытание возможностей ракеты-носителя "Волна", созданной на базе штатной баллистической ракеты "Рязани" Р-29.

Мировую известность подлодка получила летом 1995 года, запустив из Баренцева моря ту же "Волну" со спускаемым модулем, где находилась научная литература, значки и конверты. Пролетев за 20 минут более 8000 километров, модуль опустился в расчетной точке на Камчатке. Достижение занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самая быстрая доставка почты.