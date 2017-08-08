Дымковская игрушка: Интересные факты

Дымковский промысел возник в заречной слободе Дымково, близ города Вятки (ныне на территории города Кирова). Это один из самых старинных промыслов Руси, более четырёхсот лет. Возникновение игрушки связывают с весенним праздником свистуньей, к которому женское население слободы Дымково лепило глиняные свистульки в виде коней, баранов, козлов, уток и других животных; их красили в разные яркие цвета.

Позднее, когда праздник потерял своё значение, промысел не только сохранился, но и получил дальнейшее развитие. Дымковская игрушка — изделие ручной работы. Каждая игрушка — создание одного мастера. Изготовление игрушки от лепки и до росписи — процесс творческий, никогда не повторяющийся. Нет и не может быть двух абсолютно одинаковых изделий.

Для производства дымковской игрушки используется местная ярко-красная глина, тщательно перемешанная с мелким коричневым речным песком. Фигурки лепят по частям, отдельные детали собирают и долепливают, используя жидкую красную глину как связующий материал. Следы лепки заглаживают для придания изделию ровной и аккуратной поверхности. После полной просушки в течение от двух до пятидесяти дней и обжига при температуре 700—900 °C игрушки покрывают темперными белилами в два-три слоя (прежде побелку осуществляли мелом, разведённым на молоке).

Раньше игрушки расписывали темперными красками, замешанными на яйце с квасом, используя вместо кистей палочки и перья. Расписанную игрушку вновь покрывали взбитым яйцом, что придавало блёклым анилиновым краскам блеск и яркость. Сегодня для росписи применяются анилиновые красители и мягкие колонковые кисти. Использование широкой гаммы цветов, в которой много красного, жёлтого, синего, зелёного, алого, придаёт дымковской игрушке особую яркость и нарядность.

Строго геометрический орнамент строится по разнообразным композиционным схемам: клетки, полоски, круги, точки наносятся в различных сочетаниях. Завершают украшение игрушки-ромбики из потали или сусального золота, наклеенные поверх узора. Наиболее распространённые сюжеты: няньки с детьми, водоноски, бараны с золотыми рогами, индюшки, петухи, олени, молодые люди, скоморохи, барыни.

Дымковская игрушка стала одним из символов Кировской области, подчеркивающим самобытность Вятского края, его древнюю историю. Благодаря своей пластике, простоте узоров, яркости палитры дымковская игрушка широко изучается и используется в детском творчестве, воплощаясь в виде рисунков, изделий из глины и других материалов. Наряды дымковских «барынь» нашли отражение в коллекциях современных модельеров одежды.

Народный «дымковский» стиль неоднократно использовались в художественных (прежде всего детских) произведениях (например, мультфильм «Вернулся служивый домой». Режиссёр Владимир Дегтярёв, СССР, 1959).

В 2010 году в центре Кирова установлена скульптурная группа «Семья», выполненная по канонам дымковской игрушки и представляющая собой группу из барыни с младенцем, мужичка с гармошкой, ребёнка со свистулькой, кошки и собаки. Мотивы дымковского орнамента были использованы на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.