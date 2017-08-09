Ту-154 над Белым домом приняли за «привет от Путина»

Американский телеканал CNN показал, как российский Ту-154 пролетел над Белым домом, Капитолием, Пентагоном и резиденциями президента США Дональда Трампа - включая расположенную в городе Бедминстере, где глава государства сейчас проводит отпуск. Некоторые СМИ, увидев этот сюжет, истолковали появление самолета как «привет от Путина».

Однако в министерстве обороны США успокоили общественность, сообщив, что это была наблюдательная миссия в рамках Договора по открытому небу (ДОН), маршрут которой за 72 часа согласовывался с Пентагоном, а на борту Ту-154 находился представитель американских ВВС.

По словам представителя оборонного ведомства США, подобные полеты проводятся «практически на регулярной основе», и всякий раз маршрут миссии пролегает «над всей территорией» - за исключением каких-то особых ситуаций, связанных с погодными условиями или соображениями безопасности.

Ту-154, так взволновавший американцев, вылетел из Москвы 9 августа и проследовал в сторону американской границы через Исландию, а в воздушное пространство США влетел в районе Чинкотиг-Айланда в Вирджинии. Дальнейший маршрут включал президентские загородные резиденции в Кэмп-Дэвиде (Мэриленд), неподалеку от военной базы Райт-Пэттерсон (Огайо) и около подземного командного пункта Маунт-Уэзер (Вирджиния), а также военную базу Эндрюс под Вашингтоном (Мэриленд).

Представитель Пентагона добавил, что подобные полеты длятся обычно около десяти дней, хотя детали конкретной миссии он разглашать не вправе. Известно лишь, что нынешняя инспекция стала десятым по счету полетом российского воздушного судна над территорией США в нынешнем году.

Военный обозреватель Дмитрий Литовкин напомнил, что с аналогичными миссиями в прошлом году американские самолеты обследовали Ростовскую область с целью убедиться в отсутствии на ее территории военной техники и других признаков подготовки к военному вторжению на Украину. При этом, по словам Литовкина, на борту самолетов США находились украинские военные. «Вполне возможно, что аналогичный полет будет и с американской стороны с разрешения России, чтобы изучить Кремль, Москву и другие стратегические объекты, которые представляют интерес для американской стороны», - заключил эксперт, призвав относиться к ажиотажу в СМИ с улыбкой.