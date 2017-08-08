Европейская полиция начала аресты по делу о ядовитых яйцах

Сотрудники полиции Бельгии и Нидерландов проводят в обеих странах рейды в рамках расследования уголовного дела об отравленных инсектицидом яйцах. Проверкам подвергаются места, так или иначе связанные с птицеводческой компанией, которая использовала ядовитые вещества, и ее потенциальными поставщиками.

В Нидерландах в рамках полицейских рейдов были арестованы двое подозреваемых в незаконном применении инсектицидов на птицеводческих фермах, повлекшем массовую угрозу безопасности продуктов питания.

Прокуратура Антверпена уточнила, что обнаруженный в куриных яйцах инсектицид фипронил производился в Бельгии компанией Poultry-Vision, а использовался голландской птицеводческой компанией ChickFriend, офис которой находится в городе Барневелд.

Из-за обнаружения фипронила в яйцах разгорелся скандал международного масштаба. Отравленные продукты были найдены в Германии, Великобритании и Франции. Глава Минсельхоза ФРГ прямо обвинил голландских производителей в умышленном отравлении яиц инсектицидом. Фипронил применяется для уничтожения паразитов у пернатых.

На территории Нидерландов были закрыты 147 из 180 хозяйств, где содержатся куры-несушки, изъяты из продажи миллионы яиц - причем не только в Голландии, но также в соседних Германии и Бельгии. Чтобы вернуться на рынок, производителям куриных яиц придется доказать, что их продукция не содержит вредных веществ и не представляет опасности для здоровья человека.

Не исключено, что яйца с инсектицидом могли попасть также на полки магазинов в Швеции и Швейцарии.