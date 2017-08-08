Крымский священник попросил открыть нудистский пляж

В Крыму необходимо создать нудистский пляж, чтобы желающие купаться там обнаженными люди могли это делать, не смущаясь сами и не смущая окружающих. Такое мнение высказал настоятель храма Пророка Илии в Евпатории протоиерей Георгий Куницын.

Кроме того, напомнил священнослужитель, многим людям солнечные ванны показаны по состоянию здоровья, они положительно влияют на обмен веществ и способствуют выработке витамина D. Принимать их, разумеется, надо без одежды - но где это делать? «В советское время в Евпатории был специальный пляж, он назывался «Лечебный», но сейчас его нет», - напомнил протоиерей.

«К нудизму церковь относится отрицательно, потому что переживает за морально-нравственное состояние общества. Но раз такое явление есть, раз существуют люди, которые придерживаются такой философии, то логично предоставить им специальное место, чтоб они отдыхали, как им нравится, но не в местах общественного пользования», - цитирует Георгия Куницына «Интерфакс ».

Протоиерей поведал, что не раз встречал на крымских общественных пляжей полностью обнаженных купальщиков и делал им замечания, но они попросту его игнорировали.

Схожее мнение о необходимости создания специального пляжа для нудистов в отдалении от общественных пляжей ранее высказывал глава администрации Евпатории Андрей Филонов. По его словам, нудисты - это своего рода субкультура, с носителями которой надо считаться - «понимать, принимать, не быть ханжой». Тем не менее, по словам чиновника, такой пляж должен быть отгорожен, чтобы обнаженных купальщиков не было видно со стороны, так они не будут смущать отдыхающих с детьми.