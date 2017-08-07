Хоккейный «Спартак» расторг контракт с Глазачевым

Российский хоккеист Константин Глазачев уходит из московского клуба «Спартак» задолго до истечения срока его контракта. В пресс-службе «Спартака» подтвердили эту информацию, пояснив, что сотрудничество с форвардом было расторгнуто «по соглашению сторон».

Контракт, по которому Глазачев играл за красно-белых, действовал до конца следующего сезона. В «Спартаке» он пробыл два года.

Сам хоккеист, комментируя новость о расторжении контракта изданию Sports.ru, заявил, что не знает о причинах такого решения клуба. «Еду подписывать документы. Я не в курсе, в связи с чем принято решение о расторжении - догадывался, но не думал, что может так получиться. В Нижнем Новгороде я только два матча сыграл из пяти, с командой у меня отличные отношения», - пояснил Глазачев.

По его словам, о расторжении контракта ему стало известно накануне вечером. По поводу дальнейшей карьеры нападающий пока не думал. «Посмотрю, кто что предложит», - сказал он.

В минувшем розыгрыше КХЛ 32-летний Глазачев 40 раз выступал за «Спартак» в регулярном чемпионате и набрал 18 (7+11) очков.

Фото: ХК Спартак