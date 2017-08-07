Замглавы Минкавказа Андрей Резников умер после долгой болезни

Пресс-служба министерства по делам Северного Кавказа сообщила, что причиной смерти заместителя главы ведомства Андрея Резникова, скончавшегося сегодня в Москве на 49-м году жизни, стала продолжительная болезнь. Церемония прощания и похороны состоятся 11 августа на Троекуровском кладбище российской столицы.

Андрей Резников родился 26 ноября 1968 года в Норильске. «Пройдя путь от инженера-энергетика Норильского горно-металлургического комбината до заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа, Андрей Владимирович всегда был предан делу, которому служил», - говорится в некрологе, размещенном на сайте Минкавказа.

В 1992 году Резников получил диплом по специальности «Подъемно-транспортные машины и оборудование» Саратовского политехнического института и тогда же начал работать инженером отдела комплектации объектов энергетики управления «Норильсккомплектоборудование» Норильского горного металлургического комбината.

В 2000 году получил второе высшее образование - в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения по специальности «Юриспруденция».

До назначения замминистра Резников занимал руководящие должности в администрации города Норильска и правительстве Красноярского края. В 2013-2014 годах он работал заместителем председателя правительства Красноярского края, министра энергетики и ЖКХ Красноярского края, а 9 июля 2014 года был назначен заместителем министра РФ по делам Северного Кавказа.

«Внес значительный вклад в развитие Северо-Кавказского федерального округа, реализуя государственную политику в сфере социально-экономического развития региона», - говорится в сообщении о смерти замминистра на сайте Минкавказа.

«Андрей Владимирович всегда был предан делу, которому служил... Память об Андрее Владимировиче Резникове навсегда останется в наших сердцах. Его уход - невосполнимая потеря для родных, друзей, единомышленников, коллег», - выразили свои соболезнования по поводу смерти чиновника сотрудники министерства.