Александр Олешко объяснил свой уход с Первого канала

Знаменитый российский актер, телеведущий, лауреат многочисленных премий Александр Олешко объяснил свое решение перейти с Первого канала на НТВ «предложением, от которого не смог отказаться».

«Руководству Первого канала от души спасибо за доверие, поддержку, внимание и безграничные возможности», - написал Олешко в Instagram.

Главная его задача как свободного художника, пояснил актер, - это приносить зрителю радость, душевный покой и хорошее настроение, где бы и с кем он ни оказался.

На НТВ заявили, что Олешко действительно переходит к ним на работу - на проект «Ты супер! Танцы», причем не просто будет вести шоу, но и поддерживать конкурсантов на сцене. Эта телепередача - совместная задумка НТВ и агентства Sputnik. Ее цель - выявить по всей стране молодых талантливых танцоров, но среди детей, оставшихся без родителей, чтобы участие в шоу изменило их жизнь к лучшему.

«Участие в проекте - это шанс заявить о себе на широкую аудиторию, возможность поработать с лучшими педагогами страны, получить незабываемые впечатления, завести новых друзей и познакомиться со своими кумирами», - говорится в описании проекта.

Между тем в СМИ обсуждается другая информация, связанная с карьерными переменами Александра Олешко: по некоторым данным, Первый канал решил не продлевать с ним закончившийся контракт, поскольку не нашел для него подходящих проектов в своей эфирной сетке. Соответственно, телеведущему в любом случае пришлось бы уйти - а теперь стало известно, куда.

Пользователи соцсетей проводят параллель между ситуациями с Олешко и ведущим ток-шоу «Пусть говорят» Андреем Малаховым, который тоже покидает Первый канал. Как писал NewsInfo , причиной ухода Малахова стало нежелание руководства отпустить его в декретный отпуск. По другой версии, которую активно обсуждают в СМИ и соцсетях со ссылкой на некие источники с Первого канала, телеведущий отказался работать с вернувшейся на проект Натальей Никоновой - продюсером, стоявшим у истоков «Пусть говорят». Кроме того, ходят слухи , что Малахов не согласился с ее требованием в преддверии выборов увеличить количество выпусков, посвященных политической тематике.