Туроператоры развенчали миф об эпидемии Коксаки в Турции

Сообщения об «эпидемии» инфекционного заболевания, вызванного вирусом Коксаки, на турецких курортах не соответствуют действительности, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). В ее официальном заявлении говорится , что зафиксированы единичные случаи заражения, не выбивающиеся из обычной картины заболеваемости инфекциями на курортах в пик сезона.

Кроме того, «уткой» оказались и новости про массовое бегство россиян из отелей и преждевременное возвращение домой задолго до окончания отпуска, а также об отказе от уже приобретенных путевок. Отказы, возможно, имели место в связи с паникой , поднявшейся из-за дезинформации СМИ, но обращений от клиентов по поводу досрочного прерывания тура в связи с вирусом Коксаки не зафиксировано.

В частности, Coral Travel заявил об отсутствии со стороны туристов просьб организовать доставку в Россию раньше срока или даже переселить в другой отель. «TUI Россия» в течение лета получила лишь несколько запросов на досрочное прерывание отдыха, и об «эпидемии Коксаки» тут не может быть и речи. Клиенты «Библио-Глобус» и НТК «Интурист» также, по словам представителей этих турфирм, не аннулировали путевки и не прерывали отпуск досрочно этим летом. В Pegas Touristik заверили, что процент отказов и досрочных возвращений вписывается в статистическую норму по компании и сезону.

Кроме того, новости об эпидемии Коксаки косвенно опровергли страховщики. Например, «Ингосстрах» заявил, что в июне и июле на всей территории Турции было подано 10 заявок на возмещение стоимости медицинских услуг, оказанных в связи с заражением вирусом Коксаки. Такой уровень заболеваемости не выбивается из обычной картины, характерной для этого климата и пика туристического сезона.

Как сообщал NewsInfo , «американская ветрянка» (это одно из бытовых названий болезни, вызываемой вирусом Коксаки) считается детским заболеванием и поражает преимущественно желудочно-кишечный тракт, передаваясь как воздушно-капельным, так и алиментарным путем (фекально-оральным). Эту болезнь можно сравнить с гриппом: без осложнений и при соблюдении постельного режима она не представляет опасности, но если организм ослаблен хроническими заболеваниями и т.п., а больной подвергает себя нагрузкам - может привести к серьезным последствиям.

Вирусом Коксаки ежегодно заражаются туристы на курортах с влажным жарким климатом, причем довольно много случаев фиксируется в Крыму, Краснодарском крае и Абхазии. Эксперты связывают степень риска заражения с уровнем гигиены, поэтому путешественникам в первую очередь следует самим заботиться о собственной безопасности, особенно тем, кто ездит отдыхать с детьми. Рассадниками заразы, в частности, могут быть бассейны при отелях, даже хлорированные.