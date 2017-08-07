Семь сайтов, которые могут помочь в борьбе с незаконными свалками

Сегодня мне бы хотелось поделиться с вами несколькими полезными сайтами. На них можно как просто оставить жалобу на незаконную свалку, так и скоординировать усилия для помощи в её ликвидации. В начале списка я постарался расположить сайты с наиболее понятным и простым оформлением, а уже ниже – с более широким и навороченным набором функций.

✅ 1. kartasvalok.ru – Данный сайт запущен совсем недавно – в самом начале этого года по инициативе ОНФ (Общероссийского народного фронта) в рамках проекта «ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА». Сайт представляет из себя интерактивную карту на которой можно легко отметить любой тип свалки и отправить жалобу, а при желании и возможности даже поучаствовать в совместной уборке. Подробнее узнать о проекте можно тут onf.ru/generalnaya_uborka.

✅ 2. priroda-ok.ru – Это интернет-приёмная федеральной государственной информационной системы общественного контроля природопользования и охраны окружающей среды Российской Федерации. Данным ресурсом можно также воспользоваться через бесплатное мобильное приложение «Наша природа».

✅ 3. ecokarta.ru – Это интерактивная комплексная экологическая карта России разработанная Межрегиональной Общественной Экологической Организацией «Тут грязи нет». Цель ресурса: общественный мониторинг состояния окружающей среды. На карте отмечаются не только свалки, но и другие экологические проблемы, а также пункты приёма вторсырья и действия волонтеров.

✅ 4. ecofront.ru – Этот проект ставит задачу ликвидации локальных скоплений мусора силами неравнодушных граждан. Сервис предоставляет в распоряжение пользователей набор опций, предназначенных для фиксации очагов загрязнения, кооперации участников для совместного устранения свалок и контакта с местными властями, ответственными за состояние окружающей среды.

✅ 5. russian-greens.ru/alert – Сайт «Зелёный трибунал» – это проект партии «Альянс Зелёных — Народная партия». Там можно размещать жалобы как о незаконных свалках, так и о прочих самых различных экологических нарушениях.

✅ 6. igrajdanin.ru – С помощью этого сервиса на ряду с жалобами на свалки пользователи могут заявлять о целом ряде городских проблем: разбитых дорогах, машинах на газонах, и так далее. Цель проекта: организация эффективного взаимодействия горожан и власти, направленного на создание комфортной городской среды.

✅ 7. angrycitizen.ru – Независимый онлайн-ресурс «Сердитый гражданин» создан для обработки жалоб и поиска решения проблем жителей России с целью улучшить качество нашей жизни и сократить дистанцию между гражданами и государством, клиентами и организациями. Борьба с незаконными свалками - это лишь одно из множества направлений данного сайта.