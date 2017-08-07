Онищенко: кальяны и вейпы еще хуже, чем вульгарные сигареты

Курительные смеси для кальянов и жидкость для электронных сигарет необходимо запретить, заявил в беседе с ИА Народные новости депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.

Комментируя предложение Роспотребнадзора о возможном запрете, либо регламентации использования курительных смесей для кальяна и жидкости для электронных сигарет, Геннадий Онищенко подчеркнул, что применение таких заменителей традиционной сигареты так же опасно, как и обычное курение.

"И кальянные смеси, и так называемые "жижи" для вейпов можно делать и с наркотиками, и с никотином. Если, допустим, мы курим сигарету – и оттуда выделяется никотин – то здесь уже химический, рафинированный никотин, что еще более опасно, - отметил парламентарий в беседе с ИА "Народные новости". - Тут нет ничего нового – это нужно давно запретить, и сейчас рассматриваются эти вопросы, в том числе и с точки зрения законопроектной, внесения изменений в действующий закон".

Кроме того, как отмечает Геннадий Онищенко, в использовании кальянов есть и еще одна проблема – личной гигиены: после использования кальяны очень сложно обработать, и зачастую люди могут получить от кальянных трубок неприятные последствия в виде различных инфекций:

"Кальяны просто не поддаются обработке после использования разными людьми. Это уже очень серьезная проблема – можно подхватить различные инфекционные болезни".

В целом, считает Геннадий Онищенко, кальяны и вейпы должны быть запрещены – в связи с опасностью их использования.

"Это еще более опасно, чем обычные, рутинные и вульгарные традиционные сигареты. Эту культуру, которая пришла к нам в последние годы, нужно запрещать", - подчеркнул депутат.

Напомним, в понедельник СМИ сообщили о том, что Роспотребнадзор заинтересовался содержимым кальянов и вейпов. Как сообщил источник в ведомстве, изучается вопрос запрета курительных смесей и жидкости для электронных сигарет на территории России. В случае, если подобные заменители традиционного табака не удастся запретить, Роспотребнадзор собирается предоставить варианты для регламентации требований к смесям и жидкостям, аналогичные требованиям к табакокурению.

Кстати, Роспотребнадзор не первый, кто заявляет о вреде употребления кальянных курительных смесей и электронных сигарет: на прошлой неделе комиссии Мосгордумы одобрили запрет на курение кальянов и вейпов, приравняв их к употреблению обычных сигарет. Пока что инициатива депутатов должна пройти стадию одобрения на всех уровнях власти.