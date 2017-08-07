Госуслуги можно будет получить прямо в «Одноклассниках»

В сентябре социальная сеть «Одноклассники» предоставит своим пользователям уникальную возможность - пользоваться госуслугами прямо через нее. Проект будет реализован за счет интеграции «Одноклассников» с порталом «Госуслуги», сообщил источник, близкий к соцсети.

По сути дела, пользователи «Одноклассников» получат прямой доступ к ресурсу госуслуг - но не всех, а только 12 самых востребованных, включая оформление загранпаспорта или свидетельства о рождении, регистрацию автомобиля, подачу документов на получение материнского капитала, оплату штрафов и получение уведомлений.

Впоследствии, как утверждает источник, этот перечень будет расширен до полного списка услуг, оказываемых через государственный портал.

Сервисами через «Одноклассники» можно будет пользоваться и со стационарного компьютера, и с планшета, и со смартфона - в специальном мобильном приложении социальной сети или при входе на ее сайт через интернет-браузер.

В пресс-службе «Одноклассников» подтвердили, что такой сервис действительно готовится к введению, но говорить о скором его внедрении пока рано: сейчас идут переговоры с порталом «Госуслуги» о том, «какой будет механика и техническая реализация этого сервиса».