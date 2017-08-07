Муфтий Москвы предложил идею ответа на фильм «Матильда»

«Стоило бы режиссерам, которые умеют создавать правильные фильмы, сделать по-настоящему интересную картину про жизнь, в том числе нравственную, императора Николая», - заявил глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов.

По его словам, этот фильм должен получиться «еще краше», чем костюмированный байопик «Матильда» Алексея Учителя о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской. «Чтобы мир увидел и ахнул», - пояснил свою мысль муфтий российской столицы.

Крганов также поддержал инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о запрете показа «Матильды» в кинотеатрах. «Сегодня очень много споров по этому кинофильму - кто-то поддерживает, кто-то, наоборот, считает, что это покушение на авторитет государя-императора. В общем, в стране сложилось неоднозначное отношение к этой картине», - аргументировал позицию Кадырова глава ДСМ.

Со своей инициативой чеченский лидер обратился в российское министерство культуры. Он направил в ведомство письмо с просьбой рассмотреть возможность официально запрета на прокат «Матильды» в кинотеатрах Чечни. «Письмо получили, приняли к сведению, это право Чечни. Учтем их просьбу», - прокомментировали послание Кадырова в пресс-службе Минкульта.

Как сообщал NewsInfo, премьерный показ фильма Алексея Учителя запланирован на 6 октября и должен состояться в Мариинке, а выход в кинотеатрах - с 25 октября.