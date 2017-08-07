Муфтий Москвы предложил идею ответа на фильм «Матильда»

Эксперт указал цель атаки КНДР на карте США
Президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков прокомментировал заявление спикера стратегических сил Корейской народной армии.
Президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков прокомментировал заявление спикера стратегических сил Корейской народной армии.
Появились фотографии новейшего мотоцикла «Волк», который является российско-итальянской разработкой. Судя по изображениям, серийная версия ничем не отличается от прообраза, который впервые был представлен в 2015 году.
«Стоило бы режиссерам, которые умеют создавать правильные фильмы, сделать по-настоящему интересную картину про жизнь, в том числе нравственную, императора Николая», - заявил глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов.
По его словам, этот фильм должен получиться «еще краше», чем костюмированный байопик «Матильда» Алексея Учителя о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской. «Чтобы мир увидел и ахнул», - пояснил свою мысль муфтий российской столицы.
Крганов также поддержал инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о запрете показа «Матильды» в кинотеатрах. «Сегодня очень много споров по этому кинофильму - кто-то поддерживает, кто-то, наоборот, считает, что это покушение на авторитет государя-императора. В общем, в стране сложилось неоднозначное отношение к этой картине», - аргументировал позицию Кадырова глава ДСМ.
Со своей инициативой чеченский лидер обратился в российское министерство культуры. Он направил в ведомство письмо с просьбой рассмотреть возможность официально запрета на прокат «Матильды» в кинотеатрах Чечни. «Письмо получили, приняли к сведению, это право Чечни. Учтем их просьбу», - прокомментировали послание Кадырова в пресс-службе Минкульта.
Как сообщал NewsInfo, премьерный показ фильма Алексея Учителя запланирован на 6 октября и должен состояться в Мариинке, а выход в кинотеатрах - с 25 октября.