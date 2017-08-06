На фасаде отеля Трампа появился «привет от Путина»

Здание принадлежащего президенту США Дональду Трампу отеля Trump SoHo в Нижнем Манхэттене (Нью-Йорк) стало объектом арт-акции с политическим подтекстом: неизвестные (по всей видимости, это художник-провокатор Робин Белл) «украсили» фасад проекцией с изображением улыбающегося Владимира Путина на фоне российского триколора.

На «портрете» президент РФ стоит, подняв вверх большой палец как бы в знак одобрения и поддержки, а под изображением размещены надписи на английском и русском языках - «Happy to help, bro» («Рад помочь, братан»), «Follow money» («Иди за деньгами») и «Крепись, братан».

Картинка проецировалась на темный глянцевый фасад небоскреба прямо над вывеской отеля, а у входа в здание перед началом акции выстроились несколько одетых в военную форму людей с российским флагом и нашитым на рукавах триколором.

Поскольку видеотрансляцию с этого перформанса разместил в Twitter известный журналист и художник Робин Белл, авторство акции приписали именно ему. Этот деятель современного медиаискусства живет в Вашингтоне, активно интересуется политикой и зачастую выбирает политические темы для своих акций - кстати, подобных вчерашней.

СМИ сопоставили время проведения перформанса с ходом расследования по делу о предполагаемом вмешательстве России в избирательную кампанию по выборам президента США и возможных связях окружения Трампа с российскими властями. Около недели назад специальный прокурор Роберт Мюллер объявил о сборе жюри присяжных, которым предстоит впоследствии вынести решение по этому скандальному делу.

Фото: @igorvolsky