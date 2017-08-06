RTL ответил на просьбу Украины выгнать солиста Scooter из эфира

Популярный немецкий телеканал RTL прокомментировал просьбу посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, который призвал прекратить сотрудничество с солистом группы Scooter Эйч Пи Бакстером после его выступления в Крыму. «Выбор места и организация выступлений в качестве музыканта находятся исключительно в компетенции Эйч Пи Бакстера либо его менеджеров. Мы в этой связи не комментируем это», - говорится в пресс-релизе RTL. Мельник в минувшее воскресенье написал в свой Twitter: «Призвал организаторов кастинг-шоу DSDS исключить из жюри Эйч Пи Бакстера, который злостно нарушает законы другого государства» (солист Scooter в качестве судьи участвует в кастинге исполнителей на шоу «Германия ищет суперзвезду»).

Напомним, 4 августа немецкая группа выступила на крымском фестивале ZBFest в Балаклаве. После выступления музыканты пообещали зрителям «увидеться еще раз» и поблагодарили за теплый прием. «Спасибо, Крым, отличная тусовка», - написал Эйч Пи Бакстер в своем Instagram.

Украина расценивает выступления иностранных артистов в Крыму как посягательство на ее суверенитет и нарушение закона о концертной деятельности, разрешающего только украинским промоутерам заниматься организацией мероприятий на территории страны (к которой она по-прежнему причисляет и Крым).

Украинские СМИ накануне фестиваля неоднократно предупреждали, что музыкантам группы Scooter грозит уголовное преследование с перспективой восьмилетнего тюремного срока. В Германии эту информацию опубликовала газета Bild.

Представители музыкантов в ответ излагают давно сформулированную позицию коллектива: Scooter будет выступать там, где живут его поклонники, и в этом подходе нет политической подоплеки. Тем не менее в бундестаге выразили опасение в том, что группа рискует создать себе ненужные проблемы, а ее присутствие в Крыму может быть использовано в пропагандистских целях.

Заместитель председателя Республики Крым Дмитрий Полонский напомнил, что ранее в Крыму выступали диджеи из Великобритании и Германии, туда также приезжали спортсмены из 15 стран. «Люди из других стран совершенно спокойно приезжают к нам в Крым, работают здесь, отдыхают, получают удовольствие, общаются с местными жителями. Плевать они хотели на какие-то санкции и абсурдные решения, принимаемые временными органами власти на Украине», - резюмировал крымский чиновник.

Между тем на Украине в отношении музыкантов группы Scooter завели уголовное дело, а прокуратура страны собирается направить «в компетентные органы ФРГ» запросы о предоставлении международной правовой помощи в организации допроса участников коллектива.

Фото: Michael Movchin (собственная работа) [CC BY-SA 3.0 ], via Wikimedia Commons