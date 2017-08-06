Российский проект: представлена заводская версия мотоцикла «Волк»

Появились фотографии новейшего мотоцикла «Волк», который является российско-итальянской разработкой. Судя по изображениям, серийная версия ничем не отличается от прообраза, который впервые был представлен в 2015 году.

Не сложно догадаться, что за этим проектом стоит известный российский байк-клуб «Ночные волки». Его глава Александр Залдостанов (Хирург) уверен, что мотоцикл «Волк» станет первым вкладом в новую эру российского автопрома.

Идея создания мотоцикла «Волк»» родилась много лет назад. Залдостанов сообщил, что каждый раз, садясь на мотоциклы иностранного производства, его «мучило ощущение незаконченности дела». По его словам, Россия является великой державой, выпускающей современные военные самолеты, танки и корабли. Поэтому не может быть, чтобы российские специалисты не смогли создать и наладить выпуск современного авто или мотоцикла.

Хирург сообщил, что «Волк», конечно, еще не Harley-Davidson, но уже не является «Уралом» и «Днепром». «Ожидания оправдались, это наш русский мотоцикл, мощный, современный и продвинутый по многим параметрам. Уверен, что он достойно представит Россию и сможет составить конкуренцию иностранным одноклассникам», — отметил он.

Первые разработки мотоцикла велись на волжском заводе «Поршень». Вскоре к российским специалистам присоединились итальянские коллеги. В роли дизайнера выступил представитель Италии Джованни Капорелла, а с российской стороны за проект отвечал Михаил Даев. В общей сложности на разработку новинки ушло около 10 месяцев.

Согласно официальным данным, «Волк» разгоняется до «сотни» всего за семь секунд, а его максимальная скорость составляет 170 км/ч. Предполагается, что мотоцикл будет продаваться в шести комплектациях. Его начальная стоимость — 250 тысяч рублей.

Пока не ясно, когда и где начнется серийное производство мотоцикла. Вероятно, это произойдет тогда, когда будет найден инвестор проекта. При этом очевидно, что «Волк» должен собираться именно на российском предприятии.

Хирург уверен, что у мотоцикла «настоящий русский дух и волчий характер». Поэтому он наверняка будет пользоваться большим спросом в нашей стране.