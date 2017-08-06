Как ковалась победа: Сталинградская битва

2 февраля 1943 года завершилась Сталинградская Битва. Этот день в России является Днем Воинской Славы.

Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем у стен Сталинграда и непосредственно в самом городе продолжалась эта ожесточенная битва. Она развернулась на огромной территории площадью около 100 тыс. кв. км при протяженности фронта от 400 до 850 км. Участвовало в этой грандиозной битве с обеих сторон на разных этапах боевых действий свыше 2,1 млн. человек. По целям, размаху и напряженности боевых действий Сталинградская битва превзошла все предшествующие ей сражения мировой истории.

Оборонительный этап

Началом Сталинградской битвы можно считать 17 июля, когда возле рек Чир и Цимла передовые отряды 62-й и 64-й армий Сталинградского фронта встретились с отрядами 6-й немецкой армии. Всю вторую половину лета у Сталинграда шли ожесточённые бои. 23 августа 1942 г. немецкие танки подошли к Сталинграду. С этого дня фашистская авиация стала систематически бомбить город. К середине сентября немецкая армия прорвалась к центру города, бои шли прямо на улицах. Фашисты всё больше усиливали атаку. В штурме Сталинграда участвовало почти 500 танков, немецкая авиация сбросила на город около 1 млн. бомб.

Мужество Сталинградцев не имело себе равных. Много европейских стран завоевали немцы. Порой им нужно было лишь 2-3 недели, чтобы захватить всю страну. В Сталинграде же ситуация была иная. Фашистам требовались недели, чтобы захватить один дом, одну улицу.

К ноябрю почти весь город, несмотря на сопротивление, был захвачен немцами. Только небольшая полоска суши на берегу Волги еще удерживалась нашими войсками.

Вот как видел картину этих ожесточенных наступательных боев немецкий офицер, командир батальона:

«…На русские позиции обрушивается залп за залпом. Там уже не должно быть ничего живого. Беспрерывно бьют тяжелые орудия. Навстречу первым лучам восходящего солнца в просветленном небе несутся бомбардировщики с черными крестами… Они пикируют и с воем сбрасывают на цель свой бомбовый груз… Еще каких-нибудь 20 метров, и они (немецкая пехота) уже займут передовые русские позиции! И вдруг они залегают под ураганным огнем. Слева короткими очередями бьют пулеметы. В воронках и на огневых точках появляется русская пехота, которую мы уже считали уничтоженной. Нам видны каски русских солдат. Каждое мгновение мы видим, как валятся наземь и уже больше не встают наши наступающие солдаты, как выпадают у них из рук винтовки и автоматы».

Наступательный этап

С 19 ноября 1942 года войска Юго-Западного фронта под командованием генерала Н.Ф. Ватутина и Донского фронта под командованием генерала К.К. Рокоссовского перешли в наступление. А 10 января 1943 года началась завершающая операция Красной армии по ликвидации сталинградской группировки гитлеровцев. Она называлась «Кольцо». 9 января, за день до её начала, советское командование предъявило Фридриху ПаулюсуФельдмаршал Паулюс капитулирует ультиматум, требуя сдаться. В этот же день по случайности в котёл прибыл командир 14 танкового корпуса генерал Хубе. Он передал, что Гитлер требует продолжать сопротивление вплоть до новой попытки прорвать окружение извне. Паулюс выполнил приказ и отверг ультиматум.

Немцы сопротивлялись, как могли. Наступление советских войск даже было остановлено с 17 по 22 января. После перегруппировки части Красной армии снова пошли в атаку и 26 января гитлеровские силы были расколоты на две части. Северная группировка находилась в районе завода «Баррикады», а южная, в которой был и сам Паулюс, располагалась в центре города. Командный пункт Паулюса размещался в подвале центрального универмага.

30 января 1943 года Гитлер присвоил Фридриху Паулюсу звание фельдмаршала. По неписаной прусской военной традиции, фельдмаршалы в плен не сдавались никогда. Так что со стороны фюрера это был намёк на то, как командиру окружённой армии следовало закончить свою военную карьеру. Однако Паулюс решил, что некоторых намёков лучше не понимать. 31 января в полдень Паулюс сдался в плен. На то, чтобы ликвидировать остатки гитлеровских войск в Сталинграде, понадобилось ещё два дня. 2 февраля всё было кончено. Сталинградская битва завершилась!

В плен было захвачено около 90 тысяч немецких солдат и офицеров. Немцы потеряли убитыми около 800 тысяч, было захвачено 160 танков и около 200 самолётов.