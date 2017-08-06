Посол Украины рассказал пранкерам про «Крым»

Известные российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров обсудили выходящий в прокат в Белоруссии кинофильм «Крым» с украинским послом в Минске Игорем Кизимом. Картина, снятая в РФ режиссером Алексеем Пимановым, уже успела вызвать негативную реакцию МИД Украины, который направил белорусским коллегам ноту протеста.

Кизим рассказал пранкерам, что смотрел только трейлер «Крыма», но вполне смог составить представление о фильме в целом. «Если фильм пойдет [в прокат], будут большие [проблемы], реакция будет очень негативная, во всяком случае на Украине, на этот фильм», - пригрозил украинский дипломат.

Уже направленная в МИД Белоруссии нота протеста, по его словам, - это лишь «нота обеспокоенности», а реакция на показ, если таковой состоится, будет совершенно иной.

«Крым» снимался при поддержке Фонда кино РФ. Его режиссер - телеведущий и продюсер Алексей Пиманов, в «портфолио» которого до сих пор были в основном сериалы, а также два полнометражных фильма («Овечка Долли была злая и рано умерла» и «Три дня в Одессе»). Он выступил также в роли сценариста и продюсера картины.

Сюжет основан на событиях «крымской весны» 2014 года, которые показаны глазами влюбленной молодой пары - девушки из Киева и парня из Севастополя.