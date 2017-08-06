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    • Опубликована
    • сегодня в 15:57

Укус комара оставил женщину без руки и обеих ног

43-летняя жительница Кельна (Германия) Соня Куйас из-за неизвестной инфекции лишилась ног и левого предплечья. Возбудитель заболевания, которое врачи так и не сумели диагностировать, попал в организм женщины с комариным укусом.

Примечательно, что пострадала немка не в каких-нибудь тропических джунглях или африканской саванне, а на работе, когда выносила мусор в контейнер рядом со зданием. Она почувствовала, как комар впился ей в руку, но даже не обратила бы на это внимание, если бы на месте укуса через считанные секунды не образовалась шишка. Вскоре женщина ощутила ломоту в суставах и головокружение, поэтому коллега вызвала ей скорую.

В больнице пострадавшую обследовали, но никаких серьезных нарушений не выявили, поэтому списали случившееся на аллергическую реакцию, дали лекарство и выписали. Дома женщине стало хуже, и муж вновь позвонил в скорую. На сей раз Соню увезли в университетскую клинику, где сразу поместили в отделение интенсивной терапии. Специалисты начали искать причину поразившего пациентку недуга, но она практически сразу же впала в кому.

Неделю Соня находилась в бессознательном состоянии, а ее конечности тем временем начали чернеть: началась гангрена. Врачи едва сумели спасти ее жизнь, однако отмирание тканей происходило настолько быстро, что остановить процесс им не удалось, и в результате немка лишилась обеих ног и части руки до локтя.

Какая именно инфекция стала причиной сепсиса, медики так и не установили. Предположительно это был стрептококк, который попал в кровь Сони через комариный укус. Этих возбудителей переносят обычные комары, обитающие в городах и сельской местности.

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