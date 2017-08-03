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    • Опубликована
    • сегодня в 15:31

Кремль показал полную версию тувимского сафари Путина

Пресс-служба Кремля опубликовала полную версию видеорепортажа о поездке президента РФ Владимира Путина в Республику Тыва, состоявшейся 1-3 августа. В пояснительном комментарии к видеозаписи говорится, что обнародовать его было решено «в связи с большим интересом» (ранее на сайте kremlin.ru была выложена краткая видеохроника).

Краткая версия репортажа длится около 6 минут, полная - 46 минут. Кроме того, пресс-служба Кремля опубликовала 35 фотографий из поездки, в которой главу государства сопровождал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал, что Путин посетил Туву перед рабочей поездкой в Амурскую область и за два дня успел наведаться в труднодоступную тайгу, покататься на квадроцикле, искупаться в ледяном озере и порыбачить. «Гонялся там за одной щукой два часа, никак не мог ее подстрелить, но в итоге добился своего», - поведал представитель российского лидера.

В пресс-службе Кремля уточнили, что Владимир Путин занимался подводной охотой с маской, на которую была установлена видеокамера GoPro, благодаря чему вся страна имеет возможность увидеть происходившее практически глазами президента.

Это не первая поездка главы государства в Туву: как он сам напомнил россиянам в середине июня в ходе прямой линии, четыре года назад ему удалось поймать там 20-килограммовую щуку, ставшую для него рекордным уловом. 

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