Глава Минобороны Швеции считает опасным вступление в НАТО

Министр обороны Швеции Петер Хультквист считает, что необходимость вступать в НАТО для страны на данный момент отсутствует, а «лучшая стратегия - это повышение военного потенциала каждого государства в отдельности, углубление двустороннего и многостороннего сотрудничества».

При этом главная проблема в сфере безопасности, по словам главы Минобороны Швеции, исходит от России. «Мы своими глазами видим, как для достижения своих политических целей она может применять военную силу», - заявил Хультквист в интервью японской газете Asahi .

Он констатировал, что «региону необходима безопасность», но «экспериментальные меры» по ее обеспечению признал нецелесообразными. Подача заявки на вступление Швеции в НАТО, считает министр, создаст дополнительную напряженность в регионе и, напротив, будет способствовать снижению уровня безопасности.

Напомним, Швеция последовательно соблюдает нейтралитет, который распространяется и на ее политику неприсоединения к НАТО. Однако в последнее время Стокгольм озаботился наращиванием собственной военной мощи и увеличением оборонного бюджета.