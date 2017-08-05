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В России подешевели жизненно важные лекарства

С начала года цены на ЖНВЛП упали на 3,2%, и, по данным аналитиков, сейчас снижение достигло своего максимума.

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Геннадий Онищенко: табачная мафия подсаживает молодежь на вейпы

"Одобрение комиссиями Мосгордумы запрета на курение вейпов и кальянов, безусловно, позитивный шаг, но предстоит утвердить инициативу как в столице, так и на федеральном уровне, - рассказал бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

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    • Опубликована
    • сегодня в 10:34

Глава Минобороны Швеции считает опасным вступление в НАТО

Министр обороны Швеции Петер Хультквист считает, что необходимость вступать в НАТО для страны на данный момент отсутствует, а «лучшая стратегия - это повышение военного потенциала каждого государства в отдельности, углубление двустороннего и многостороннего сотрудничества».

При этом главная проблема в сфере безопасности, по словам главы Минобороны Швеции, исходит от России. «Мы своими глазами видим, как для достижения своих политических целей она может применять военную силу», - заявил Хультквист в интервью японской газете Asahi .

Он констатировал, что «региону необходима безопасность», но «экспериментальные меры» по ее обеспечению признал нецелесообразными. Подача заявки на вступление Швеции в НАТО, считает министр, создаст дополнительную напряженность в регионе и, напротив, будет способствовать снижению уровня безопасности.

Напомним, Швеция последовательно соблюдает нейтралитет, который распространяется и на ее политику неприсоединения к НАТО. Однако в последнее время Стокгольм озаботился наращиванием собственной военной мощи и увеличением оборонного бюджета.

 

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