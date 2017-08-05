Саакашвили похвастался въездом в Польшу по украинскому паспорту

Отправленный в отставку губернатор Одесской области Украины и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, выдачи которого в Тбилиси требуют в рамках расследования дел о коррупции, похвастался сохранившейся у него несмотря ни на что возможностью свободно перемещаться по миру.

В то время, когда украинский лидер Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства, бывший одесский губернатор находился в США, и МИД Украины обратился в Госдепартамент с просьбой не выпускать его из страны.

Однако, как утверждает сам Саакашвили в Facebook, ему удалось покинуть Соединенные Штаты и беспрепятственно въехать в Польшу по недействительному украинскому паспорту. Об этом экс-губернатор Одесской области также поведал встречавшимся с ним полякам. Он, в частности, присутствовал на торжествах в честь годовщины Варшавского восстания, о чем журналистам сообщила депутат правящей партии Польши Малгожата Гощевская.

«Я считаю, этот паспорт, которым я очень горжусь, - не игрушка. Я решил, что не только я так думаю. Я поехал в аэропорт в Америке, сел в самолет. Они посмотрели на мой паспорт, не было никаких вопросов, хотя Аваков и вызвал к себе действующего посла США предупредить, чтобы меня не выпускали по этому паспорту, потому что он недействительный. Потом я приехал в Польшу, мне улыбнулись и сказали: «Добро пожаловать», - рассказал Саакашвили, определенно издеваясь над своим недавним соратником Порошенко.

Сьогодні значно подовжились черги на українсько-польському кордоні, бо розшукуюсь...я Публикация от Mikheil Saakashvili (@saakashvilim)Авг 5 2017 в 2:53 PDT

Увидев его сообщение в соцсети, сотрудники грузинской прокуратуры обратились к польским коллегам с просьбой выяснить, действительно ли их бывший президент находится в Варшаве. Фактически на данный момент Саакашвили является лицом без гражданства, поскольку украинский паспорт он получал при отказе от грузинского. В Грузии на него заведено несколько уголовных дел по разным статьям, суд заочно выдал санкцию на арест бывшего главы государства.

Фото: @saakashvilim