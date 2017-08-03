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    • Опубликована
    • сегодня в 20:35

Шойгу наградил строителей железной дороги в обход Украины

В Воронежской области состоялось введение в строй электрифицированной железной дороги из двух путей, которая также проходит по территории Ростовской области, огибая Украину. Сегодня было открыто рабочее движение на участке между станциями Журавка и Миллерово, в дальнейшем планируется постепенно наращивать интенсивность движения поездов.

В связи с запуском дороги в эксплуатацию в расположении 39-й отдельной железнодорожной бригады в Воронежской области сегодня побывал министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, оконченное в кратчайшие строки строительство этого железнодорожного пути, «несомненно, войдет в славную летопись бригады». Глава Минобороны также подчеркнул огромное значение участка Журавка - Миллерово для обеспечения интенсивности и безопасности перевозок на южном направлении.

«Военнослужащие соединения всегда демонстрировали высокий профессионализм и ответственное отношение к порученному делу. Успешно решали задачи государственной важности», - заявил Шойгу, вручая командованию 39-й железнодорожной бригады орден Жукова. Он подчеркнул, что эта награда - «заслуженная оценка высокой выучки, мужества, стойкости и профессионального мастерства личного состава бригады».

Ранее глава российского Минтранса Максим Соколов назвал этот участок залогом независимости от прохождения украинской границы и напомнил, что решение о его строительстве было принято в начале 2015 года, когда Киев начал создавать препятствия для движения поездов из РФ.

В настоящее время строительство железной дороги в обход Украины продолжается: возводятся семь станций, идут пусконаладочные работы.

Фото: ОАО РЖД

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