Вечером затмение окрасит Луну в кровавые тона

Частное затмение Луны состоится сегодня вечером в 20:23 мск (максимум - в 21:20, окончание - в 22:18). В Московском планетарии пояснили, что такие явления называют «кровавой луной», потому что под тенью Земли ее естественный спутник приобретает характерный красноватый оттенок, несколько зловещий на фоне темного неба.

«Несмотря на то, что Луна будет располагаться достаточно низко над горизонтом, небесный спектакль можно будет увидеть и даже заметить изменения цвета части лунного диска на бордово-красный, что обычно происходит при лунных затмениях», - говорится в сообщении пресс-службы планетария.

Россияне смогут увидеть затмение практически в любой точке страны, кроме Чукотки и Камчатки. Обсерватории в Африке, Австралии и Азии будут вести трансляцию, так что все желающие смогут наблюдать за «покраснением» Луны онлайн - например, на сайте slooh.com.

Частное затмение - это частичное вхождение Луны в тень Земли (еще, например, бывает частное полутеневое затмение, когда Луна входит в земную полутень). Следующее затмение, которое мы увидим, если позволит погода, состоится 18 января 2018 года и будет полным.