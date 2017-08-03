СМИ: Малахов уволился из-за отказа отпустить его в декрет

Причиной ухода Андрея Малахова из ток-шоу «Пусть говорят» и в целом с Первого канала стало нежелание руководства отпустить его в декретный отпуск. Об этом пишет Elle со ссылкой на источники, близкие к самому телеведущему и его жене Наталье Шкулевой.

По их словам, Малахов сообщил руководству телеканала, что его супруга беременна, и в связи с этим он планирует уйти в декретный отпуск, но эта новость была встречена «негативно» - по сути ведущего поставили перед выбором: или декрет, или ток-шоу. Малахов же, как рассказали источники, счел такую позицию «неприемлемой».

Как сообщал NewsInfo , ранее в качестве основной версии ухода телеведущего с Первого канала называли его конфликт с вернувшейся в команду «Пусть говорят» продюсером Натальей Никоновой, которая запускала этот проект и вела несколько лет с момента создания. По одним слухам, Никонова настаивала на увеличении доли выпусков с политической тематикой в преддверии выборов. По другой версии, они с Малаховым просто не смогли сработаться, телеведущий поставил вопрос о своем уходе, а руководство телеканала долго не реагировало, и ситуация зашла так далеко, что информация просочилась в СМИ.