Вирус Коксаки вызвал панику среди туристов в Турции

В СМИ появилась тревожная информация о том, что турецкие курорты якобы охватила эпидемия инфекционного заболевания, вызванного вирусом Коксаки. «Болезнь взяла в осаду все морские курорты страны», - передавал телеканал РЕН ТВ, сообщая о преждевременном возвращении из отпусков десятков российских туристов.

Однако турецкие власти категорически опровергают подобные сообщения. Глава дирекции культуры и туризма провинции Анталья Ибрагим Аджар заявил, что ни о какой эпидемии и даже о массовом заражении вирусом Коксаки речи нет: заболела всего одна семья из Украины, причем диагноз был поставлен предположительный.

«По их желанию они досрочно прервали отпуск и вернулись на родину 1 августа. Больше никаких случаев заражения этим вирусом ни в отеле, где они отдыхали, ни в других отелях зафиксировано не было», - цитирует чиновника РИА Новости.

По словам Аджара, из отеля пришел подробный отчет о случившемся с выводами о том, что угрозы дальнейшего распространения вируса нет.

Вирус Коксаки - детское инфекционное заболевание, которое сопровождается кишечными расстройствами, кожной сыпью и общей интоксикацией с повышением температуры до 40°С. Несмотря на отсутствие вакцины, в большинстве случаев болезнь постепенно проходит при симптоматическом лечении, однако возможны и осложнения.