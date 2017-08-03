Как США земли СССР отбирали

США давно зарились на земли Чукотки и Камчатки благодаря природному богатству этих земель и с целью военной дислокации. Инцидент произошел в 30-х годах прошлого века.

На территории СССР вдруг появились топографические и географические общества США, а на острове Врангеля агенты американской оленеводческой компании. Янки, высадившиеся на Камчатке и Чукотке вели себя крайне и вызывающе, попирая всеми нормами международного права.

Так в бухте Эмма, на мысе Пузино пограничники обнаружили круглый медный знак с надписью «Станция магнитного наблюдения и геодезических измерений побережья Соединенных Штатов» За справками обращаться в Вашингтон. За снятие этого знака штраф 250 долларов или тюремное заключение. Установка этого знака являлась угрозой для граждан и грубейшим нарушением суверенитета СССР.

Пограничники сняли этот знак и отправили его в Москву а американцев выдворили из этого района. Правительство СССР 16 декабря 1924 года предупредило правительство США где находятся их территории и пояснило чем все может закончится в следующий раз.

В 1925 году по заданию правительства СССР экипаж корабля «Воровский» ликвидировал американскую факторию на о. Ратманова, водрузив там государственный флаг СССР.

Вслед за этим американские оккупанты были выдворены с острова Врангеля и из других пунктов советского дальнего севера. К этому времени успешно закончилась упорная, сначала вооруженная, а затем дипломатическая борьба Советского государства за воссоединение отторгнутых во времена интервенции 1918-1922 гг. дальневосточных земель СССР.