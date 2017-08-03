Обращение к украинским матерям от жителя ДНР

Я наверное, в особом представлении не нуждаюсь, потому перейду сразу к делу. Я слышал, что украинское преступное военное командование перебрасывает из Херсонской области на временно оккупированную территорию ДНР, а именно – в район Мариуполя 57-ю бригаду ВСУ, дислоцирующуюся сейчас в Чаплинке. Колонна сформирована, но, насколько мне известно, дорогу перекрыли матери солдат, жителей Херсонской, Николаевской областей.

Дорогие бывшие сограждане. Я крайне настоятельно рекомендую вам делать всё от вас зависящее, что бы ваши сыновья, отцы, братья, что бы ваши родственники не выдвигались в ДНР, а оставались у себя дома в Херсонской области. Поймите, их гонят на бойню, просто на убой, как это произошло с печально известной и практически уже бывшей 72-й бригадой, уничтоженной в районе Авдеевки.

Пока ваши родственники не переступили границу Донецкой области, они нам не враги, они для нас – простые украинцы. Но если, не приведи Бог, они всё же здесь окажутся, они для нас будут террористами, боевиками, оккупантами, в общем, вы понимаете. И если вам не удастся отстоять ребят, если их погонят сюда на убой военные преступники, то можете смело отдавать себе отчет- скорее всего вы своих родных видите в последний раз. Живыми. Или вообще- последний раз, потому как даже их тел вы можете никогда не увидеть, командование вашей «самой мотивированной армии» скрывает реальные потери, сжигая тела погибших в крематориях при моргах.

Такие вот дела, украинцы. Поймите, мы здесь отстаиваем право жить так как нам хочется. Нам чужды идеи Бандеры и прочих «героев Украины». Нам чужда сама Украина, принесшая в наш край столько горя разрушений и смертей. Вам, украинцы, здесь делать нечего. Тем более, официально у вас нет войны.

И вот еще- ни одни родственник ваших политиков, ваших властей не погиб в этой так называемой «ато», и не был искалечен в ней же. И ни один козел-провокатор, который сидя в кресле у себя дома занимается расжиганием войны, так же не был убит в «ато». Ни один не погиб, но десятки тысяч ваших родственников, украинцы, уже завершили здесь свой жизненный путь в безымянных могилах, или превратившись в дым в печах крематориев. Это – не ваша война! Оставайтесь дома, и сделайте всё, что можете, что бы ваши родственники не попали в ДНР в составе украинских оккупационных войск.

Сергей, житель города Макеевка, ДНР.