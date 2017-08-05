Пранкер Вован: Конгрессвумен США в маразме и не знает географии

Пранкер Вован (Владимир Кузнецов) рассказал о том, как он и Лексус (Алексей Столяров) разыграли члена Конгресса США Максин Уотерс, которая заявляла о российской агрессии в Украине и даже обвинила Москву в атаке на Корею, возможно, перепутав название страны с Крымом. В процессе разговора пранкерам, как рассказал Вован, стало ясно, что географии политик, которая пытается заниматься внешней политикой, не знает.

— Я не знаю, или какой-то маразм, или просто человек полностью не образован. Кроме географии Калифорнии, может, ничего не знает, но если занимаешься внешней политикой и говоришь про Украину, про Россию, — надо же знать, где эти страны, — заметил пранкер.

Лексус, который вёл разговор, представился премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

— Мы не просто так взяли и позвонили — пару дней согласовывали звонок с окружением. Решили позвонить от премьер-министра Украины, человек как раз может рассуждать по поводу антироссийских санкций. Сама дама тоже заявила о поддержке Украины, — пояснил Вован, заметив, что конгрессвумен не имела ни малейшего понятия, где именно в Украине идёт конфликт.