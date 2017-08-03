Как Николай I немцам в 1941 помешал?

Император Николай Павлович был дальновидным и умным государственным деятелем. Изучив технические данные первой в России двухпутной Петербурго-Московской железной дороги, он потребовал изменения колеи с европейских 1435 мм до 1524.

Царь справедливо опасался, что в случае войны неприятель приедет в Россию на паровозе. Так в России была принята американская колея в 5 футов, предложенная инженером Уитлером.

Через 100 лет это обстоятельство существенно затруднило снабжение немецких войск из-за нехватки локомотивов под широкую колею. Так в ноябрьские дни 1941 года войска группы армий «Центр» получали только 30% военных грузов, необходимых для успешного наступления на Москву.

Суточный подвоз составлял только 23 эшелона, когда для развития успеха требовалось 70. К тому же, когда возникший на африканском фронте у Тобрука кризис потребовал быстрой переброски на юг части войсковых контингентов, снимавшихся с московского направления, эта переброска была чрезвычайно затруднена по этой же причине.