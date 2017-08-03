Роман Абрамович и Дарья Жукова решили остаться друзьями

Российский бизнесмен Роман Абрамович и его супруга Дарья Жукова объявили о своем намерении расстаться. Их совместное заявление передал журналистам советник предпринимателя Джон Манн.

В нем говорится, что после десяти лет в браке супруги «приняли нелегкое решение расстаться», но при этом остаться «близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе».

Дарья Жукова - третья жена Романа Абрамовича, он женился на ней в 2007 году после развода с Ириной Абрамович, с которой воспитывал пятерых общих детей. В третьем браке бизнесмен дважды стал отцом: у них с Дарьей семилетний сын Арон и четырехлетняя дочь Лея.

Что касается совместных проектов расстающейся пары, то два основных - это московский Музей современного искусства «Гараж» и культурный центр на петербургском острове Новая Голландия.

Журналисты уже связались с сотрудниками «Гаража» и поинтересовались, не испытывают ли те беспокойства из-за радикальных перемен в жизни покровителей музея.

«За нас можно не переживать. Настроение у нас боевое. Наша деятельность не пострадает, и все планы, проекты, намеченные как на ближайшее, так и на далекое будущее, состоятся», - цитирует ответ представителей музея «Комсомольская правда».

В частности, через неделю в «Гараже» начинается выставка «Музыка на костях», в экспозицию которой вошли пластинки из рентгеновских снимков, записанные в советское время поклонниками запрещенной рок-музыки.