В семь раз быстрее звука: Россия создает новую гиперзвуковую ракету

Российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace в ближайшие два-три года создаст гиперзвуковую ракету BrahMos-2. Ее скорость будет превышать звук в пять-семь раз. Об этом сообщил управляющий директор предприятия Судхир Мишра.

BrahMos Aerospace начала свою деятельность в 1998 году. Главной задачей для предприятия являлось создание гиперзвуковой ракеты на базе советской П-800 «Оникс» («Яхонт»). С индийской стороны участником проекта выступила Организация оборонных исследований, а с российской — «НПО машиностроения».

В результате совместной работы была создана гиперзвуковая противокорабельная ракета морского базирования BrahMos. Она была принята на вооружение индийской армии. В дальнейшем инженеры предприятия спроектировали и запустили производство ракеты наземного и воздушного базирования. Отметим, что скорость этих боеголовок составляет два-три Маха.

Мишра сообщил, что в создании ракеты BrahMos-2 с индийской стороны примет участие Агентство перспективных военных разработок, а с российской — «НПО машиностроения» и Московский авиационный институт. По словам управляющего директора, работы ведутся и над ракетой нового поколения BrahMos NG, масса которой составит 1,4 тонны. Она также будет создана в ближайшие два-три года.

Ранее сообщалось, что для новой ракеты BrahMos будет создан перспективный силовой агрегат. При этом в конструкции боеголовки будут активно использоваться композитные материалы, стойкие к высоким температурам.

Вероятно, дальность новых ракет BrahMos не будет превышать 290 километров, так как Россия и Индия являются участниками режима контроля за ракетными технологиями. Он ограничивает экспорт и разработку с партнерами ракет, радиус которых превышает 300 километров.

Недавно представители Минобороны РФ сообщили, что отечественным ОПК ведется разработка гиперзвукового оружия из уникальных материалов. По словам руководства корпорации «Тактическое ракетное вооружение», гиперзвуковые средства, способные летать со скоростью шесть-семь Махов, появятся в России в начале 2020-х годов.

Ракета BrahMos первого поколения готовится к экспорту в третьи страны, которые являются дружественными для России и Индии. Речь о Бразилии, ЮАР, Вьетнаме, Индонезии и Малайзии. По мнению экспертов, большой экспортный потенциал есть у ракет воздушного базирования, предназначенных для использования с истребителей Су-30МКИ.