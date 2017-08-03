"Одобрение комиссиями Мосгордумы запрета на курение вейпов и кальянов, безусловно, позитивный шаг, но предстоит утвердить инициативу как в столице, так и на федеральном уровне, - рассказал ФБА "Экономика сегодня" бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. – В разработке проекта закона "О государственном регулировании ограничения потребления испарительных смесей, используемых в устройствах, имитирующих курение табака" я участвовал лично, но нужно посмотреть, какая его редакция в итоге была одобрена.

Инициатива депутатов Мосгордумы – это лишь первый шаг, настоящая война с транснациональными корпорациями, распространяющими в России курительные смеси и вейпы, еще впереди. Сопротивляться они будут яростно".

Ранее депутаты Мосгордумы на совместном заседании комиссий по законодательству и здравоохранению одобрили три резонансные инициативы – ограничения на курение вейпов, кальянов и электронных сигарет, а также ограничения на продажу алкоголя. Имитирующие курения устройства и смеси к ним фактически приравняли к обычным сигаретам – их запретят продавать несовершеннолетним, употреблять в общественных местах, а государство сможет повышать на них акцизы и заставить размещать предупреждающие надписи.

"Транснациональные табачные корпорации вложили немалые деньги, чтобы убедить россиян в безобидности курительных смесей и электронных сигарет. Тогда как Всемирная организация здравоохранения говорит прямо обратное – они наносят серьезный вред здоровью людей. Но "табачной мафии" удалось сделать эти устройства и смеси неподзаконными, а также создать полноценную платформу для их внедрения в массы. Создана целая субкультура по употреблению этих веществ – проходят соревнования по выпускаемым кольцам, организуются клубы по интересам. Все это целенаправленная работа, которой втянули во вредную привычку огромные массы молодых людей", - отмечает депутат.

"Мы потеряем еще одно поколение"

Инициативы по курительным смесям и электронным устройствам для их употребления будут утверждаться на заседаниях Мосгордумы. Параллельно законопроекты будут направлены в Госдуму. Если инициативы утвердят, курить кальяны и вейпы нельзя будет в офисах, гостиницах, подъездах, кафе, магазинах, государственных и социальных учреждениях. "Дымить" также станет запрещено на пляжах, детских площадках, а также в транспорте, на вокзалах, аэропортах, остановках и на расстоянии 15 метров от них.

Законопроект также запретит рекламу заменителей сигарет. Производители обязаны будут полностью раскрывать состав смесей, а власти устанавливать требования к упаковкам и маркировкам. Нарушение запретов будет караться в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. В частности, к вейперам и кальянщикам будут применяться штрафы за курение в неположенном месте.

"Есть основания считать, что определенное сопротивление эти инициативы встретят даже в правительстве. Определенные структуры российской власти, которые по своему целеполаганию должны противодействовать распространению вредных веществ, делают прямо противоположное. Табачные компании в России и их сотрудники из числа наших соотечественников не брезгуют ничем, чтобы сохранить свои сверхдоходы – идут на дачу крупных взяток и открытый обман. Но эти сверхдоходы делаются на здоровье наших людей – детей, в том числе, еще даже не рожденных.

Хочется верить, что законодательно удастся запретить эту прямую угрозу здоровью россиян и преодолеть сопротивление транснациональных корпораций. Они предпримут максимум возможных мер, чтобы этого не допустить. Но если мы этого не сделаем, то потеряем еще одно поколение с точки зрения нанесения вреда его здоровью", - заключает Геннадий Онищенко.