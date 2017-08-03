Россия представляет радиосвязь нового поколения на IDEX-2017

Мэрилин Мэнсон оскорбил Москву в угоду украинцам
На концерте в Киеве готичный рокер решил продемонстрировать публике, что разбирается не только в черной помаде и пентаграммах, но и в международной повестке.
На концерте в Киеве готичный рокер решил продемонстрировать публике, что разбирается не только в черной помаде и пентаграммах, но и в международной повестке.
Антон Мамаев, ставший известным на всю страну «благодаря» неправомерному решению судьи отправить его за решетку, надеялся на освобождение от наказания.
«Рособоронэкспорт» проведет презентацию системы связи на основе военных радиостанций
В рамках Международной оборонной выставки IDEX-2017, которая проходит в Абу-Даби, специалисты «Рособоронэкспорта» и НПО «Ангстрем» проведут презентацию «Организация связи на основе радиостанций нового поколения».
Известно, что эффективность ведения боевых действий напрямую зависит от непрерывного и устойчивого управления. Еще более высокие требования предъявляются к средствам связи для спецподразделений по борьбе с терроризмом и обеспечению правопорядка.
Российская компания «Ангстрем», специализирующаяся в области тактической радиосвязи и технологий закрытой связи, разработала систему радиосвязи на новой элементной базе российского производства. В ее основе лежит портативная мультирежимная радиостанция Р-187-П1Е «Азарт» с программно-определяемой архитектурой (SDR). Система позволяет организовать подсистему радиосвязи тактического звена управления и обеспечить помехозащищенный обмен информацией в любых условиях, в том числе при радиоэлектронном противодействии противника.
Уникальным техническим решением новой российской радиостанции является режим псевдослучайной перестройки рабочей частоты со скоростью до 20000 скачков в секунду. В этом режиме исключается любая возможность технического подавления связи или перехвата сигнала, что обеспечивает высокую защищенность передаваемой информации и устойчивость системы связи.
Применяемая в системе SDR-платформа позволяет гарантировать возможность организации радиосвязи с радиостанциями различных поколений, работающими с разными протоколами и диапазонами частот. Кроме того, радиостанция Р-187-П1Е легко интегрируется в систему связи стандарта ТЕТРА, что позволяет осуществлять связь с внешними абонентами, что особенно важно при проведении специальных операций подразделениями специального назначения и антитеррористических сил в городах и населенных пунктах с развернутой инфраструктурой стандарта ТЕТРА.
В радиостанции реализована одновременная поддержка спутниковых систем GLONASS и GPS с возможностью определения координат местоположения абонента и обмена данными в автоматическом или ручном режиме. Использование радиостанции в режиме ретранслятора позволяет многократно увеличить дальность связи, а при использовании возимой версии радиостанции «Ангстрем-ВЕ» возможно создание комплексной системы связи тактического подразделения с дальностью радиообмена не менее 500 км.
Радиостанция, принятая на вооружение в Вооруженных силах России, подтвердила заявленные характеристики и показатели надежности в ходе войсковой эксплуатации. Производится серийно. Опыт применения показал, радиостанция «Азарт» совместима с более чем с 250 видами радиосредств различных типов и поколений.