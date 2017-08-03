Россия представляет радиосвязь нового поколения на IDEX-2017

«Рособоронэкспорт» проведет презентацию системы связи на основе военных радиостанций

В рамках Международной оборонной выставки IDEX-2017, которая проходит в Абу-Даби, специалисты «Рособоронэкспорта» и НПО «Ангстрем» проведут презентацию «Организация связи на основе радиостанций нового поколения».

Известно, что эффективность ведения боевых действий напрямую зависит от непрерывного и устойчивого управления. Еще более высокие требования предъявляются к средствам связи для спецподразделений по борьбе с терроризмом и обеспечению правопорядка.

Российская компания «Ангстрем», специализирующаяся в области тактической радиосвязи и технологий закрытой связи, разработала систему радиосвязи на новой элементной базе российского производства. В ее основе лежит портативная мультирежимная радиостанция Р-187-П1Е «Азарт» с программно-определяемой архитектурой (SDR). Система позволяет организовать подсистему радиосвязи тактического звена управления и обеспечить помехозащищенный обмен информацией в любых условиях, в том числе при радиоэлектронном противодействии противника.

Уникальным техническим решением новой российской радиостанции является режим псевдослучайной перестройки рабочей частоты со скоростью до 20000 скачков в секунду. В этом режиме исключается любая возможность технического подавления связи или перехвата сигнала, что обеспечивает высокую защищенность передаваемой информации и устойчивость системы связи.

Применяемая в системе SDR-платформа позволяет гарантировать возможность организации радиосвязи с радиостанциями различных поколений, работающими с разными протоколами и диапазонами частот. Кроме того, радиостанция Р-187-П1Е легко интегрируется в систему связи стандарта ТЕТРА, что позволяет осуществлять связь с внешними абонентами, что особенно важно при проведении специальных операций подразделениями специального назначения и антитеррористических сил в городах и населенных пунктах с развернутой инфраструктурой стандарта ТЕТРА.

В радиостанции реализована одновременная поддержка спутниковых систем GLONASS и GPS с возможностью определения координат местоположения абонента и обмена данными в автоматическом или ручном режиме. Использование радиостанции в режиме ретранслятора позволяет многократно увеличить дальность связи, а при использовании возимой версии радиостанции «Ангстрем-ВЕ» возможно создание комплексной системы связи тактического подразделения с дальностью радиообмена не менее 500 км.

Радиостанция, принятая на вооружение в Вооруженных силах России, подтвердила заявленные характеристики и показатели надежности в ходе войсковой эксплуатации. Производится серийно. Опыт применения показал, радиостанция «Азарт» совместима с более чем с 250 видами радиосредств различных типов и поколений.