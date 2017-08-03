Удар возмездия: Атака стратегической подлодки

“Одного залпа “Победоносца” вполне хватит, чтобы сравнять с землей страну или целый континент”.

Об этом заявил Артем Павленко, командир группы старта стратегической подлодки Тихоокеанского флота "Святой Георгий Победоносец", рассказывая о мощи стратегической подлодки. Также Павленко ответил на вопрос : что делать, если ракета не вышла из шахты и взорвалась в отсеке и зачем в командном посту гасят свет.

Подлодка имеет 16 баллистических ракет Р-29, каждая из которых может оснащаться тремя видами боеголовок : моноблочной мощностью в 450 килотонн, тремя 200-ыми или же семью 100-ыми боевыми блоками.

Более того, оборудование российских субмарин позволяет находить в полярном панцире полыньи и разводья, что позволяет выпускать ракеты в прямом смысла из подо льда.

Нештатные ситуации, как поясняет Павленко, тысячи раз отрабатываются на учениях, самая сложная из которых – взрыв ракеты в шахте. В этой ситуации переходы из четвертого ракетного отсека в соседние наглухо закрываются, а боевые расчеты герметизируют поврежденную шахту, обеспечивая наибольшую безопасность экипажу.

Также Павленко объяснил, почему “Победоносец” является этакой “убийцей подлодок”. Все дело в “ушах”, а вернее в гидроакустической антенне, которую субмарина тащит за собой в виде длинного хвоста, и которая помогает ей обнаружить корабли противника раньше, чем те услышат её. В бою для стратегической подлодки обнаружение – означает верную гибель.

А что же до выключения света в центральном посту, то тут все дело в перископе, в который смотрит непосредственно командир. Если смотреть в перископ предстоит в ночное время, перед подъемом на необходимую глубину в центральном посту выкачают свет, чтобы глаза командира привыкли к темноте. Этакая морская хитрость.