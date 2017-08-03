Операция русских спецслужб выбила почву из под ног у руководства Пентагона. ТЕХНОЛОГИИ НЕВИДИМОСТИ

Одна из самых закрытых тем в любой стране - сфера производства оружия. Россия не исключение. Потому что именно здесь рождаются самые передовые технологии. Обладая лучшими в мире образцами вооружения и военной техники, мы практически ничего не знаем об их создателях - учёных и конструкторах. Завесу секретности над этими легендарными людьми и тайнах рождения современного оружия приоткрывает этот фильм.

Долгое время самолеты "Стелс" считались самыми лучшими. Этого было до того момента, пока их не научились находить. На сегодняшний день благодаря новой разработке российских ученых, можно обнаружить любой самолет. В Твери находится один из научных институтов, в котором ведется активная разработка средств обороны. Именно там была создана система, которая находит самолеты "Стелс".